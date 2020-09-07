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В Одессе устроили ажиотаж вокруг завершающего этапа поднятия танкера "Делфи". Фото

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Одесса в деталях
1,5 т.
Поднятие танкера Делфи

В Одессе устроили ажиотаж вокруг танкера "Делфи". Коллаж

В Одессе 6 сентября чиновники, журналисты и местные жители устроили ажиотаж вокруг завершающего этапа по поднятию и отбуксировке затонувшего танкера "Делфи".

В течении дня вокруг бункеровщика на пляже "Дельфин" кружили буксиры, летали дроны, а люди снимали происходящее на телефоны и камеры, сообщает "Думская" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Несмотря на то, что танкер в воскресенье не подняли, одесские чиновники приехали на пляж, чтобы сделать фото с ним и написать об этом в социальной сети.

Так, похвастались работами в Facebook председатель Одесской ОГА Максим Куций, мэр Одессы Геннадий Труханов и его заместитель Сергей Подгайный.

Чиновники фотографировались на пляже.

Чиновники фотографировались на пляже. Максим Куций в Facebook

В воскресенье "Делфи" не подняли.

В воскресенье "Делфи" не подняли. Думская

Труханов присвоил заслугу в понятии танкера себе. В комментариях под публикацией министр инфраструктуры Владислав Криклий задал вопрос, какое отношение мэр имеет к работам. На вопрос Труханов ему не ответил.

"Мы перешли к финальному этапу операции по подъёму Delfi. В данный момент заканчивается откачка воды из танкера. После того, как судно сбалансируют, его с помощью баржи и буксира отбуксируют в Черноморск. Не сомневаюсь в том, что все эти работы можно (и нужно!) было организовать гораздо раньше и не затягивать процесс", – написал Труханов.

"Товарищ мэр, а причём здесь вы?" – возразил Криклий.

Мэр Одессы похвастался в соцсети.

Мэр Одессы похвастался в соцсети. Геннадий Труханов в Facebook

Криклий задал вопрос Труханову.

Криклий задал вопрос Труханову. Геннадий Труханов в Facebook

Танкер "Делфи".

Танкер "Делфи". Думская

В Одессе устроили ажиотаж вокруг танкера.

В Одессе устроили ажиотаж вокруг танкера. Думская

Начался завершающий этап работ по поднятию танкера.

Начался завершающий этап работ по поднятию танкера. Думская

Работы по поднятию затонувшего танкера.

Работы по поднятию затонувшего танкера. Думская

Вокруг танкера кружили буксиры и лодки.

Вокруг танкера кружили буксиры и лодки. Думская

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УкраинаОдессаКрушение танкера Delfi у ОдессыГеннадий Труханов
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