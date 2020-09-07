В Одессе устроили ажиотаж вокруг завершающего этапа поднятия танкера "Делфи". Фото

В Одессе 6 сентября чиновники, журналисты и местные жители устроили ажиотаж вокруг завершающего этапа по поднятию и отбуксировке затонувшего танкера "Делфи".

В течении дня вокруг бункеровщика на пляже "Дельфин" кружили буксиры, летали дроны, а люди снимали происходящее на телефоны и камеры, сообщает "Думская" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Несмотря на то, что танкер в воскресенье не подняли, одесские чиновники приехали на пляж, чтобы сделать фото с ним и написать об этом в социальной сети.

Так, похвастались работами в Facebook председатель Одесской ОГА Максим Куций, мэр Одессы Геннадий Труханов и его заместитель Сергей Подгайный.

Чиновники фотографировались на пляже. Максим Куций в Facebook

В воскресенье "Делфи" не подняли. Думская

Труханов присвоил заслугу в понятии танкера себе. В комментариях под публикацией министр инфраструктуры Владислав Криклий задал вопрос, какое отношение мэр имеет к работам. На вопрос Труханов ему не ответил.

"Мы перешли к финальному этапу операции по подъёму Delfi. В данный момент заканчивается откачка воды из танкера. После того, как судно сбалансируют, его с помощью баржи и буксира отбуксируют в Черноморск. Не сомневаюсь в том, что все эти работы можно (и нужно!) было организовать гораздо раньше и не затягивать процесс", – написал Труханов.

"Товарищ мэр, а причём здесь вы?" – возразил Криклий.

Мэр Одессы похвастался в соцсети. Геннадий Труханов в Facebook

Криклий задал вопрос Труханову. Геннадий Труханов в Facebook

Танкер "Делфи". Думская

В Одессе устроили ажиотаж вокруг танкера. Думская

Начался завершающий этап работ по поднятию танкера. Думская

Работы по поднятию затонувшего танкера. Думская

Вокруг танкера кружили буксиры и лодки. Думская

Как сообщал OBOZREVATEL ранее:

у одесского пляжа "Дельфин" 26 августа почти подняли из моря танкер "Делфи" (Delfi), который затонул еще 21 ноября 2020 года.

Однако уже 3 сентября в Одессе снова случился разлив нефтепродуктов с затонувшего танкера.

6 сентября начали финальный этап работ по поднятию и отбуксировке танкера "Делфи". Он будет проходить в пять шагов.

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