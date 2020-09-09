В Одессе непогода сорвала подъем танкера "Делфи"

Работы по поднятию и отбуксировке затонувшего катера "Делфи" в Одессе приостановили 8 сентября из-за штормового предупреждения.

Согласно прогнозу синоптиков, 9 сентября порывы ветра будут достигать 14 метров в секунду, что небезопасно для операции, сообщает "Думская" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Специалисты подчеркнули, что для сложных судоподъемных и буксировочных работ требуется спокойная штилевая погода.

При этом танкер продолжили облегчать – убрали оборудование с палубы, удалили трубы, лестницы и другие агрегаты. Работы по подъему "Делфи" продолжат, как только позволит погода.

Работы сорвала непогода. Думская

Поднятие танкера в Одессе приостановили. Думская

Танкер "Делфи". Думская

Рабочие убрали оборудование с палубы. Думская

Как сообщал OBOZREVATEL ранее:

у одесского пляжа "Дельфин" 26 августа почти подняли из моря танкер "Делфи" (Delfi), который затонул еще 21 ноября 2020 года.

Однако уже 3 сентября в Одессе снова случился разлив нефтепродуктов с затонувшего танкера.

6 сентября начали финальный этап работ по поднятию и отбуксировке танкера "Делфи". Он будет проходить в пять шагов.

Чиновники устроили ажиотаж вокруг завершающего этапа по поднятию затонувшего танкера "Делфи".

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!