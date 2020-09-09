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В Одессе непогода сорвала подъем танкера "Делфи"

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Одесса в деталях
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Затонувший танкер 'Делфи' в Одессе

Затонувший танкер "Делфи" в Одессе. Neftegaz

Работы по поднятию и отбуксировке затонувшего катера "Делфи" в Одессе приостановили 8 сентября из-за штормового предупреждения.

Согласно прогнозу синоптиков, 9 сентября порывы ветра будут достигать 14 метров в секунду, что небезопасно для операции, сообщает "Думская" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Специалисты подчеркнули, что для сложных судоподъемных и буксировочных работ требуется спокойная штилевая погода.

При этом танкер продолжили облегчать – убрали оборудование с палубы, удалили трубы, лестницы и другие агрегаты. Работы по подъему "Делфи" продолжат, как только позволит погода.

Работы сорвала непогода.

Работы сорвала непогода. Думская

Поднятие танкера в Одессе приостановили.

Поднятие танкера в Одессе приостановили. Думская

Танкер "Делфи".

Танкер "Делфи". Думская

Рабочие убрали оборудование с палубы.

Рабочие убрали оборудование с палубы. Думская

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