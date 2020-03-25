Первый больной коронавирусом житель Одессы скрылся от полиции

Первый заболевший короновирусом COVID-19 одессит прилетел из США и скрылся от медиков и полиции.

Ему 24 года: 13 марта он прибыл в Одессу из Америки, где находился с 29 февраля. Об этом пишет "Думская" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Больной коронавирусом житель Одессы скрылся от полиции

О том, что он находился в США, врачам стало известно с его слов.

Вместе с тем, молодой человек назвал медикам несуществующий адрес проживания, поэтому теперь мужчину, которого отправили домой на самоизоляцию, не могут найти.

Его розыском и уточнением информации о личности, месте проживания и контактах занимается полиция.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, украинские врачи утверждают, что зараженных коронавирусом в стране намного больше.

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