Ожидается поступление более теплого воздуха: синоптики порадовали погодой на четверг в Украине

С 22 января в Украине начнет меняться погода, в страну будет поступать не такой холодный воздух, а давление будет интенсивно падать. Морозы постепенно, но начнут уменьшаться.

О ситуации рассказали синоптики Украинского гидрометеорологического центра. Актуальная информация, а также карта опубликованы на сайте ведомства.

Прогноз синоптиков на четверг, 22 января

В УкрГМЦ заявили, что синоптическая ситуация будет претерпевать изменения. "Давление будет интенсивно падать, поступление теплого воздуха на высотах постепенно приведет к увеличению облачности, особенно днем, однако существенных осадков еще не ждем, только на юго-западе страны влажный воздух с Балкан днем обусловит снег (на Одесщине мокрый снег и дождь). Мороз будет ослабевать медленно", – рассказали эксперты.

В целом четверг в Украине будет облачным, с восточным ветром скоростью 5–10 метров в секунду.

Серьезных осадков преимущественно не будет. Исключение – юго-запад, где ожидается снег, а также снег с дождем в Одесской области.

Ночью и утром 22 января в западных и южных областях возможен туман. На дорогах страны – местами гололедица.

На западе термометры покажут ночью -14...-19, днем -6...-11 мороза, но на Закарпатье будет от 0 до +3 тепла. На юге ночью -4...-9, днем 0...+5. На остальной территории ночью -10...-15, днем -4...-9 градусов.

В Киеве и на Киевщине также будет облачно, без существенных осадков, но с гололедом. Ветер юго-восточный, 5–10 метров в секунду.

В Киевской области в ночь на 22 января температура опустится до -10...-15. Днем будет примерно -4...-9 мороза.

В столице ночью -10...-12, днем -4...-6 градусов.

