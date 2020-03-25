Перший хворий на коронавірус житель Одеси сховався від поліції

Перший хворий на короновірус COVID-19 одесит прилетів зі США та сховався від медиків та правоохоронців.
Йому 24 роки: 13 березня він прибув до Одеси з Америки, де знаходився з 29 лютого. Про це пише "Думська" з посиланням на джерела в правоохоронних органах.
Хворий на коронавірус житель Одеси сховався від поліції
Про те, що він знаходився в США, лікарям стало відомо з його слів.
Разом з тим, молодий чоловік назвав медикам неіснуючу адресу проживання, тому тепер юнака, якого відправили додому на самоізоляцію, не можуть знайти.
Його розшуком і уточненням інформації про особу, місце проживання та контакти займається поліція.
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, українські лікарі стверджують, що заражених на коронавірус в країні набагато більше.
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