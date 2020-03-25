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25 березня • оновлено в 13:17
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Перший хворий на коронавірус житель Одеси сховався від поліції

1.4т
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Перший хворий на короновірус COVID-19 одесит прилетів зі США та сховався від медиків та правоохоронців.

Йому 24 роки: 13 березня він прибув до Одеси з Америки, де знаходився з 29 лютого. Про це пише "Думська" з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

Хворий на коронавірус житель Одеси сховався від поліції

Хворий на коронавірус житель Одеси сховався від поліції

Про те, що він знаходився в США, лікарям стало відомо з його слів.

Разом з тим, молодий чоловік назвав медикам неіснуючу адресу проживання, тому тепер юнака, якого відправили додому на самоізоляцію, не можуть знайти.

Його розшуком і уточненням інформації про особу, місце проживання та контакти займається поліція.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, українські лікарі стверджують, що заражених на коронавірус в країні набагато більше.

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Тема
Коронавірус
Місце
Україна Одеса
Теги
новини Одеси НП в Одесі
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