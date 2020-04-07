Одесситка отсудила у мэрии 6 тыс. долларов за раздавившее ее автомобиль дерево

Одесситка отсудила у мэрии 6 тысяч долларов по нынешнему курсу за поврежденный автомобиль.

Это произошло в связи с тем, что Апелляционный суд Одесской области оставил в силе решение Приморского суда, пишет "Одесса Медиа".

Одесситка отсудила у мэрии 6 тыс. долларов за упавшее на ее автомобиль дерево Odessa.Online

Судебные разбирательства длились больше года.

По материалам дела, на припаркованный автомобиль женщины Nissan Primera во время сильного ветра упало дерево.

Суд решил, что ответственность за случившееся несёт исполком Одесского горсовета, который не смог определить балансосодержателя дерева.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, во время последней бури рухнувшее дерево убило пенсионерку в центре Одессы.

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