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7 квітня • оновлено в 16:28
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Одеситка відсудила у мерії 6 тис. доларів за дерево, що розчавило її автомобіль

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Одеситка відсудила у мерії 6 тисяч доларів за нинішнім курсом за пошкоджений автомобіль.

Це сталося у зв'язку з тим, що Апеляційний суд Одеської області залишив в силі рішення Приморського суду, пише "Одеса Медіа".

Одеситка відсудила у мерії 6 тис. доларів за дерево, що розчавило її автомобіль

Одеситка відсудила у мерії 6 тис. доларів за дерево, що розчавило її автомобіль

Odessa.Online

Судові розгляди тривали більше року.

За матеріалами справи, на припаркований автомобіль жінки Nissan Primera під час сильного вітру впало дерево.

Суд вирішив, що відповідальність за те, що трапилося несе виконком Одеської міськради, який не зміг визначити балансоутримувача дерева.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, під час останньої бурі дерево, що влало, вбило пенсіонерку в центрі Одеси.

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Місце
Україна Одеса
Теги
новини Одеси ураган
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