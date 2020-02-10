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10 февраля • обновлено в 11:40
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Ножом в живот: на Одесщине пенсионер устроил кровавую ссору с внуком

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На Одесщине 68-летний пенсионер из-за бытовой ссоры нанес удар ножом своему 23-летнему внуку.

О том, что в городскую больницу Измаила доставлен молодой человек с ножевым ранением, правоохранителям сообщили сотрудники медицинского учреждения, сообщает ГУНП в Одесской области.

Пенсионер устроил кровавую ссору с внуком

Пенсионер устроил кровавую ссору с внуком

ГУ НП в Одесской области

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Выяснилось, что телесные повреждения потерпевшему нанес его дед, с которым они живут по одному адресу. Пенсионер не отрицал своей вины и пояснил, что в ходе очередной бытовой ссоры, которые регулярно происходили между родственниками, он не выдержал и ударил ножом внука в живот.

За совершенное преступление пенсионеру грозит до восьми лет лишения свободы. Решения суда он будет ожидать под домашним арестом.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, житель Одесской области убил брата ножом в сердце из-за пульта от телевизора.

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Украина Одесса
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новости Одессы убийство
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