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10 лютого • оновлено в 19:00
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Ножем у живіт: на Одещині пенсіонер влаштував криваву сварку з онуком

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На Одещині 68-річний пенсіонер з побутових причин наніс удар ножем своєму 23-річному онуку.

Про те, що в міську лікарню Ізмаїла доставлений молодий чоловік з ножовим пораненням, правоохоронцям повідомили працівники медичного закладу, повідомляє ГУНП в Одеській області.

Пенсіонер влаштував криваву сварку з онуком

Пенсіонер влаштував криваву сварку з онуком

ГУ НП в Одеській області

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З'ясувалося, що тілесні ушкодження потерпілому наніс його дід, з яким вони живуть за однією адресою. Пенсіонер не заперечував своєї провини і пояснив, що в ході чергової побутової сварки, які регулярно відбувалися між родичами, він не витримав і вдарив ножем онука в живіт.

За скоєний злочин пенсіонеру загрожує до восьми років позбавлення волі. Рішення суду він чекатиме під домашнім арештом.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, житель Одеської області вбив брата ножем в серце через пульт від телевізора.

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Україна Одеса
Теги
новини Одеси вбивство
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