Ножем у живіт: на Одещині пенсіонер влаштував криваву сварку з онуком

На Одещині 68-річний пенсіонер з побутових причин наніс удар ножем своєму 23-річному онуку.
Про те, що в міську лікарню Ізмаїла доставлений молодий чоловік з ножовим пораненням, правоохоронцям повідомили працівники медичного закладу, повідомляє ГУНП в Одеській області.
Пенсіонер влаштував криваву сварку з онуком
ГУ НП в Одеській області
З'ясувалося, що тілесні ушкодження потерпілому наніс його дід, з яким вони живуть за однією адресою. Пенсіонер не заперечував своєї провини і пояснив, що в ході чергової побутової сварки, які регулярно відбувалися між родичами, він не витримав і вдарив ножем онука в живіт.
За скоєний злочин пенсіонеру загрожує до восьми років позбавлення волі. Рішення суду він чекатиме під домашнім арештом.
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, житель Одеської області вбив брата ножем в серце через пульт від телевізора.
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