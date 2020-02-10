Ножем у живіт: на Одещині пенсіонер влаштував криваву сварку з онуком

На Одещині 68-річний пенсіонер з побутових причин наніс удар ножем своєму 23-річному онуку.

Про те, що в міську лікарню Ізмаїла доставлений молодий чоловік з ножовим пораненням, правоохоронцям повідомили працівники медичного закладу, повідомляє ГУНП в Одеській області.

Пенсіонер влаштував криваву сварку з онуком ГУ НП в Одеській області

Новини Бійці Нацгвардії в Одесі влаштували погоню за неадекватом з мачете

З'ясувалося, що тілесні ушкодження потерпілому наніс його дід, з яким вони живуть за однією адресою. Пенсіонер не заперечував своєї провини і пояснив, що в ході чергової побутової сварки, які регулярно відбувалися між родичами, він не витримав і вдарив ножем онука в живіт.

За скоєний злочин пенсіонеру загрожує до восьми років позбавлення волі. Рішення суду він чекатиме під домашнім арештом.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, житель Одеської області вбив брата ножем в серце через пульт від телевізора.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал