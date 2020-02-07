Нацгвардейцы в Одессе устроили погоню за неадекватом с мачете

Нацгвардейцы в Одессе вечером 6 февраля задержали неадекватного прохожего с мачете.

К пешему наряду, который патрулировал улицы в Малиновском районе Одессы, примерно в 20 часов обратилась одесситка, которая сообщила, что мимо прошел неизвестный пьяный мужчина с большим ножом в руках (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

В Одессе задержали неадеквата с мачете Південне об'єднання Національної гвардії України

Получив ориентировку и выдвинувшись в направлении движения подозрительной личности, гвардейцы обнаружили похожего по приметам гражданина, который при появлении наряда начал бежать.

Убегая от патрульных, мужчина пытался избавиться от холодного оружия, но не успел: его догнали и задержали.

В Одессе задержали неадеквата с мачете Нацгвардия Украины

Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного статьей 263 УК Украины ("Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами").

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, возле одесской мэрии полицейские задержали сумасшедшего с топором.

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