Нацгвардейцы в Одессе устроили погоню за неадекватом с мачете

Нацгвардейцы в Одессе вечером 6 февраля задержали неадекватного прохожего с мачете.
К пешему наряду, который патрулировал улицы в Малиновском районе Одессы, примерно в 20 часов обратилась одесситка, которая сообщила, что мимо прошел неизвестный пьяный мужчина с большим ножом в руках (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).
В Одессе задержали неадеквата с мачете
Південне об'єднання Національної гвардії України
Получив ориентировку и выдвинувшись в направлении движения подозрительной личности, гвардейцы обнаружили похожего по приметам гражданина, который при появлении наряда начал бежать.
Убегая от патрульных, мужчина пытался избавиться от холодного оружия, но не успел: его догнали и задержали.
В Одессе задержали неадеквата с мачете
Нацгвардия Украины
Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного статьей 263 УК Украины ("Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами").
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, возле одесской мэрии полицейские задержали сумасшедшего с топором.
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