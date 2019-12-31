Новогодняя погода в Одессе: готовьте зонтики... или санки

В новогоднюю ночь в Одессе пойдет небольшой снег с дождем – первый за нынешнюю зиму.
По прогнозам синоптиков, в ночь с 31 декабря по 1 января температура воздуха опустится до 0°С, сообщает Гидрометеорологический центр Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды в Одессе в новогоднюю ночь
meteo.gov.ua
В среду, 1 января, будет облачно, с прояснениями, а к вечеру небо станет чистым.
Ветер западный, 9-14 м/с.
Народная примета гласит: "Каков первый день января, таков и первый день лета". Принято было считать, если первый день в году будет веселым (счастливым), то и год будет таким же (и наоборот).
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, синоптики уточнили прогноз погоды на Новый год по всей Украине.
Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся