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31 декабря • обновлено в 15:45
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Новогодняя погода в Одессе: готовьте зонтики... или санки

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В новогоднюю ночь в Одессе пойдет небольшой снег с дождем – первый за нынешнюю зиму.

По прогнозам синоптиков, в ночь с 31 декабря по 1 января температура воздуха опустится до 0°С, сообщает Гидрометеорологический центр Черного и Азовского морей.

Прогноз погоды в Одессе в новогоднюю ночь

Прогноз погоды в Одессе в новогоднюю ночь

meteo.gov.ua

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В Одессе под Новый год произошло еще одно природное чудо. Фото

В среду, 1 января, будет облачно, с прояснениями, а к вечеру небо станет чистым.

Ветер западный, 9-14 м/с.

Народная примета гласит: "Каков первый день января, таков и первый день лета". Принято было считать, если первый день в году будет веселым (счастливым), то и год будет таким же (и наоборот).

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, синоптики уточнили прогноз погоды на Новый год по всей Украине.

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Место
Украина Одесса
Теги
погода новости Одессы
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