В Одессе под Новый год произошло еще одно природное чудо. Фото

На улицах Одессы 19 декабря из-за аномально теплой погоды последних недель зацвела сирень.
Многие одесситы ходят в легкой одежде, а на деревьях стали появляться почки. Фотографии редкого явления разместил в Facebook одессит Сергей Курочкин (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).
В Одессе посреди зимы зацвела сирень
Facebook Сергея Курочкина
На протяжении всего декабря дневная температура воздуха в городе составляла от 12 до 14°С тепла.
В Одессе посреди зимы зацвела сирень
Facebook Сергея Курочкина
В Одессе посреди зимы зацвела сирень
Facebook Сергея Курочкина
Как сообщал OBOZREVATEL, одесситы посреди зимы перешли на шорты и футболки.
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