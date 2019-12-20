В Одессе под Новый год произошло еще одно природное чудо. Фото

На улицах Одессы 19 декабря из-за аномально теплой погоды последних недель зацвела сирень.

Многие одесситы ходят в легкой одежде, а на деревьях стали появляться почки. Фотографии редкого явления разместил в Facebook одессит Сергей Курочкин (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

В Одессе посреди зимы зацвела сирень Facebook Сергея Курочкина

На протяжении всего декабря дневная температура воздуха в городе составляла от 12 до 14°С тепла.

В Одессе посреди зимы зацвела сирень Facebook Сергея Курочкина

В Одессе посреди зимы зацвела сирень Facebook Сергея Курочкина

Как сообщал OBOZREVATEL, одесситы посреди зимы перешли на шорты и футболки.

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