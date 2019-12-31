Новорічна погода в Одесі: готуйте парасольки... або санки

У новорічну ніч в Одесі піде невеликий сніг з дощем – перший за нинішню зиму.
За прогнозами синоптиків, в ніч з 31 грудня на 1 січня температура повітря опуститься до 0°С, повідомляє Гідрометеорологічний центр Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди в Одесі в новорічну ніч
meteo.gov.ua
У середу, 1 січня, буде хмарно, з проясненнями, а до вечора небо стане чистим.
Вітер західний, 9-14 м/с.
Народна прикмета свідчить: "Який буде перший день січня, такий – і перший день літа". Прийнято було вважати, якщо перший день у році буде веселим (щасливим), то і рік буде таким же (і навпаки).
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, синоптики уточнили прогноз погоди на Новий рік по всій Україні.
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