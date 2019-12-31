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31 грудня • оновлено в 15:47
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Новорічна погода в Одесі: готуйте парасольки... або санки

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У новорічну ніч в Одесі піде невеликий сніг з дощем – перший за нинішню зиму.

За прогнозами синоптиків, в ніч з 31 грудня на 1 січня температура повітря опуститься до 0°С, повідомляє Гідрометеорологічний центр Чорного та Азовського морів.

Прогноз погоди в Одесі в новорічну ніч

Прогноз погоди в Одесі в новорічну ніч

meteo.gov.ua

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В Одесі під Новий рік сталося ще одне природне диво. Фото

У середу, 1 січня, буде хмарно, з проясненнями, а до вечора небо стане чистим.

Вітер західний, 9-14 м/с.

Народна прикмета свідчить: "Який буде перший день січня, такий – і перший день літа". Прийнято було вважати, якщо перший день у році буде веселим (щасливим), то і рік буде таким же (і навпаки).

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, синоптики уточнили прогноз погоди на Новий рік по всій Україні.

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погода новини Одеси
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