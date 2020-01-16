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16 января • обновлено в 06:39
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Ни намека на зиму: синоптики дали прогноз погоды в Одессе на 16 января

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В четверг, 16 января, в Одессе ожидается облачная погода. Осадков не предвидится, за исключением тумана.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

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Воздух в Одессе прогреется до +6 градусов, а на юге области до +8. Юго-западный ветер может достигать скорости 10 м/с. Атмосферное давление составит 770 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха - 85%.

Синоптики дали прогноз погоды в Одессе на 16 января

Синоптики дали прогноз погоды в Одессе на 16 января

odessa.online

Синоптики дали прогноз погоды в Одессе на 16 января

Синоптики дали прогноз погоды в Одессе на 16 января

meteo.gov.ua

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одессе посреди зимы распустились подснежники и календула.

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Автор
Михаил Бардин
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