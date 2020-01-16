Ни намека на зиму: синоптики дали прогноз погоды в Одессе на 16 января

В четверг, 16 января, в Одессе ожидается облачная погода. Осадков не предвидится, за исключением тумана.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

Воздух в Одессе прогреется до +6 градусов, а на юге области до +8. Юго-западный ветер может достигать скорости 10 м/с. Атмосферное давление составит 770 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха - 85%.

Синоптики дали прогноз погоды в Одессе на 16 января odessa.online

Синоптики дали прогноз погоды в Одессе на 16 января meteo.gov.ua

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одессе посреди зимы распустились подснежники и календула.

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