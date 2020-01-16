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16 січня • оновлено в 06:38
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Ні натяку на зиму: синоптики дали прогноз погоди в Одесі на 16 січня

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У четвер, 16 січня, в Одесі очікується хмарна погода. Опадів не передбачається, за винятком туману.

Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

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Повітря в Одесі прогріється до +6 градусів, а на півдні області до +8. Південно-західний вітер може досягати швидкості 10 м/с. Атмосферний тиск становитиме 770 мм ртутного стовпа. Відносна вологість повітря - 85%.

Синоптики дали прогноз погоди в Одесі на 16 січня

Синоптики дали прогноз погоди в Одесі на 16 січня

odessa.online

Синоптики дали прогноз погоди в Одесі на 16 січня

Синоптики дали прогноз погоди в Одесі на 16 січня

meteo.gov.ua

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі посеред зими розпустилися підсніжники і календула.

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Автор
Михайло Бардін
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