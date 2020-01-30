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30 января • обновлено в 07:07
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Немного зимнего солнца: синоптики рассказали о погоде на 30 января в Одессе

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В Одессе в четверг, 30 января, будет облачная погода с прояснениями. Осадков не ожидается.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

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Снегопад и гололед: синоптики предупредили о резком ухудшении погоды в Украине

Воздух прогреется до +8 градусов. Скорость западного ветра будет достигать 12 м/с. Атмосферное давление составит 755 мм ртутного столба. Относительная влажность – 60%.

Синоптики рассказали о погоде на 30 января в Одессе

Синоптики рассказали о погоде на 30 января в Одессе

meteo.gov.ua

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, зима без снега в Украине может не только привести к сокращению урожая, но и ударить по всей пищевой цепочке, ведь в природе все взаимосвязано.

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Автор
Михаил Бардин
Место
Украина Одесса
Теги
погода новости Одессы
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