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30 січня • оновлено в 07:08
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Трохи зимового сонця: синоптики розповіли про погоду на 30 січня в Одесі

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В Одесі в четвер, 30 січня, буде хмарна погода з проясненнями. Опадів не очікується.

Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

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Снігопад та ожеледиця: синоптики попередили про різке погіршання погоди в Україні

Повітря прогріється до +8 градусів. Швидкість західного вітру сягатиме 12 м/с. Атмосферний тиск становитиме 755 мм ртутного стовпа. Відносна вологість – 60%.

Синоптики розповіли про погоду на 30 січня в Одесі

Синоптики розповіли про погоду на 30 січня в Одесі

meteo.gov.ua

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, зима без снігу в Україні може не тільки привести до скорочення врожаю, але і вдарити по всьому харчовому ланцюжку, адже в природі все взаємопов'язано.

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Автор
Михайло Бардін
Місце
Україна Одеса
Теги
погода новини Одеси
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