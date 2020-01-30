Трохи зимового сонця: синоптики розповіли про погоду на 30 січня в Одесі

В Одесі в четвер, 30 січня, буде хмарна погода з проясненнями. Опадів не очікується.

Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

Повітря прогріється до +8 градусів. Швидкість західного вітру сягатиме 12 м/с. Атмосферний тиск становитиме 755 мм ртутного стовпа. Відносна вологість – 60%.

Синоптики розповіли про погоду на 30 січня в Одесі meteo.gov.ua

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, зима без снігу в Україні може не тільки привести до скорочення врожаю, але і вдарити по всьому харчовому ланцюжку, адже в природі все взаємопов'язано.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся