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9 декабря • обновлено в 17:50
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В мэрию Одессы нагрянули с обысками: что известно

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В мэрии Одессы 9 декабря прошли обыски. Сотрудники НАБУ осуществляли следственные действия в помещениях департаментов финансов, коммунальной собственности и в архиве Одесского городского совета.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщило издание Dumskaya. Причина обысков, по данным издания, – расследование фактов завладения средствами городского бюджета. Речь идет о погашении за счет муниципальной казны задолженности по кредиту, взятому КП "Теплоснабжение г. Одессы" в коммерческом банке "Надра".

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НАБУ нагрянуло с обысками в одесскую мэрию

НАБУ нагрянуло с обысками в одесскую мэрию

ukrinform.com

"В прошлый раз, 22 ноября, следствие не смогло получить всех необходимых документов, поэтому возникла необходимость в новых обысках", – сообщил источник издания в правоохранительных органах.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, суд оправдал мэра Одессы Геннадия Труханова по "делу Краяна", касающегося покупки здания для "Новой мэрии".

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