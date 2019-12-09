В мэрию Одессы нагрянули с обысками: что известно

В мэрии Одессы 9 декабря прошли обыски. Сотрудники НАБУ осуществляли следственные действия в помещениях департаментов финансов, коммунальной собственности и в архиве Одесского городского совета.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщило издание Dumskaya. Причина обысков, по данным издания, – расследование фактов завладения средствами городского бюджета. Речь идет о погашении за счет муниципальной казны задолженности по кредиту, взятому КП "Теплоснабжение г. Одессы" в коммерческом банке "Надра".

НАБУ нагрянуло с обысками в одесскую мэрию ukrinform.com

"В прошлый раз, 22 ноября, следствие не смогло получить всех необходимых документов, поэтому возникла необходимость в новых обысках", – сообщил источник издания в правоохранительных органах.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, суд оправдал мэра Одессы Геннадия Труханова по "делу Краяна", касающегося покупки здания для "Новой мэрии".

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