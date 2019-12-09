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9 грудня • оновлено в 17:51
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В мэрию Одессы нагрянули с обысками: что известно

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В мерії Одеси 9 грудня пройшли обшуки. Співробітники НАБУ здійснювали слідчі дії в приміщеннях департаментів фінансів, комунальної власності та в архіві Одеської міської ради.

Про це з посиланням на свої джерела повідомило видання Dumskaya. Причина обшуків, за даними видання, – розслідування фактів заволодіння коштами міського бюджету. Йдеться про погашення за рахунок місцевого бюджету заборгованості по кредиту, взятому КП "Теплопостачання м. Одеси" в комерційному банку "Надра".

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ukrinform.com

"Минулого разу, 22 листопада, слідство не змогло отримати всіх необхідних документів, тому виникла необхідність в нових обшуках", – повідомило джерело видання в правоохоронних органах.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, суд виправдав мера Одеси Геннадія Труханова по "справі краяна", що стосується покупки будівлі для "Нової мерії".

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Місце
Україна Одеса
Тег
новини Одеси
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