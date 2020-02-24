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24 лютого • оновлено в 13:02
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На Одещині сфотографували інопланетний захід: мережу вразили фото

3.1т
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У Північне Причорномор'я повернулися Червоношиї казарки та білолобі гуси, що зимували в Румунії і Болгарії. Вони осіли в природному заповіднику Тузловські лимани.

Фото тисяч птахів, зроблені в момент приголомшливого заходу, опублікував еколог-орнітолог Іван Русєв на своїй Facebook-сторінці (щоб переглянути фото, доскрольте сторінку до кінця).

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За словами вченого, в різних частинах заповідника осіли понад 20 тисяч білолобих гусей і близько тисячі червоношиїх казарок, які прилетіли до нас із зимівлі зі Східної Європи.

"Облік гусей і казарок проводився в рамках природоохоронного проекту Європейського союзу "LIFE" – збереження червонозобої казарки на глобальному пролетном шляху". проект координується Болгарським товариством охорони птахів" , – написав орнітолог.

На Одещині сфотографували інопланетний захід

На Одещині сфотографували інопланетний захід

Ivan Rusev / Facebook

На Одещині сфотографували інопланетний захід

На Одещині сфотографували інопланетний захід

Ivan Rusev / Facebook

На Одещині сфотографували інопланетний захід

На Одещині сфотографували інопланетний захід

Ivan Rusev / Facebook

На Одещині сфотографували інопланетний захід

На Одещині сфотографували інопланетний захід

Ivan Rusev / Facebook

Відзначимо, що краснозобая казарка – це один з рідкісних і найкрасивіших видів гусей планети. Птах занесений в червону книгу Міжнародного союзу охорони природи.

На Одещину прилетіли краснокніжні казарки

На Одещину прилетіли краснокніжні казарки

web-zoopark.ru

На Одещину прилетіли білолобі гуси

На Одещину прилетіли білолобі гуси

vseoferme.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, під Одесою в курортному селищі Кароліно-Бугаз місцеві жителі виявили труп дельфіна-афаліни з ушкодженнями, які він міг отримати, заплутавшись в мережах рибалок. Люди кажуть, що нинішньою зимою це часте явище, і запевняють – тільки за останній тиждень на березі знайшли вже 5 мертвих тварин.

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Місце
Україна Одеса
Тег
новини Одеси
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Это Красная Армия наступает.
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