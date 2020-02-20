В Одессе над морем сняли фантастическое явление: в сети показали фото

Теплая зима в Одессе имеет свою плюсы, которые сполна "окупают" отсутствие снега и морозов. В февральские "+10" многие одесситы рады хорошей погоде и знают, что проведенное у моря свободное время летит незаметно. Зимние пляжники в Одессе занимаются спортом, кормят птиц, загорают и просто ищут в объективы красивые кадры, которые, порой, получаются причудливыми и без танкера Delfi у волнореза.

На исходе нынешней зимы февральский воздух над морем прогрелся настолько, что гуляющие по побережью видят миражи, создаваемые надводной разницей температур. Над морем такое природное явление особенно впечатляет в штиль, когда стоящие на рейде суда вдруг взмывают над горизонтом. Зрительный обман, который еще называют "верхним миражом", запечатлел на одесском пляже фотограф Андрей Даниленко, а метеоролог Игорь Кибальчич опубликовал красочные фото на своей Facebook-странице (чтобы просмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

На фотографиях изображены суда, ожидающие на рейде захода в порт. Только томятся стальные громадины не в воде, а над горизонтом.

В Одессе над морем сняли фантастическое явление Facebook Игоря Кибальчича

Оптический обман зрения, называемый "верхним миражом" (superior mirage), или миражом дальнего видения, возникает, когда воздух нагревается от поверхности Земли (в данном случае от морской), и с высотой его температура падает. Если над слоем прохладного воздуха оказывается более тёплый, сильно разреженный воздушный слой, лучи света, отражающиеся от предметов, описывают подобие дуги и возвращаются вниз, иногда за десятки, даже сотни километров от своего источника. Оптический обман придает причудливые черты и формы объектам, которые иногда даже кажутся висящими "вверх ногами".

В Одессе над морем сняли фантастическое явление Facebook / Игорь Кибальчич

В Одессе над морем сняли фантастическое явление Facebook Игоря Кибальчича

В Одессе над морем сняли фантастическое явление Facebook Игоря Кибальчича

Ниже приведены несколько примеров того, как оптические миражи над морем выглядят на видео.

Как сообщал OBOZREVATEL, под Одессой в курортном поселке Каролино-Бугаз местные жители обнаружили труп дельфина-афалины с повреждениями, которые он мог получить, запутавшись в сетях рыбаков. Люди говорят, что нынешней зимой это частое явление, и уверяют – только за последнюю неделю на берегу нашли уже 5 мертвых животных.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!