Главная Новости
10 февраля • обновлено в 18:45
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Одесса в деталях

Меню для иностранцев: в Одессе "накажут" хитрых владельцев ресторанов

2.5т
Читать материал на украинском

Одесская мэрия отреагировала на скандал с туристом из Австрии в ресторане "Grand Prix" на улице Бунина. Там иностранцу предоставили "особое" меню и он вынужден был переплатить 10 тыс. грн.

Директор департамента культуры и туризма Татьяна Маркова предложила маркировать заведения, которые ведут себя недобросовестно по отношению к гостям города, завышая цены. Об этом сообщает Оdessa.online.

Новости
Скинь на карту: в Одессе ловкий патрульный "оштрафовал" туриста из США. Фото

"Это недопустимо для такого города как Одесса. И мы рекомендуем, чтобы туристические ассоциации и общественность побуждала таких бизнесменов делать это очень взвешенно. Имидж города – системная и сложная работа, которая может быть разрушена подобными действиями", – сказала Маркова.

Директор департамента также сообщила, что совместно с ассоциацией туризма обсуждается идея об обозначении специальным знаком заведений, рекомендуемых к посещению в Одессе.

"Знак — улыбающийся якорь-сердце, наличие которого будет означать, что это заведение является дружественным для туристов. Его можно будет закрепить на входе или фасаде зданий дружественных к туристам. И таким образом делать определенную навигацию", – отметила чиновница.

Меню для иностранцев: в Одессе "накажут" хитрых владельцев ресторанов

Меню для иностранцев: в Одессе "накажут" хитрых владельцев ресторанов

odessa.online

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, администрация одесского ресторана "Grand Prix", в котором гражданина Австрии "нагрели" на 10 тысяч гривен, признала, что имеет два меню с различными ценами на одни и те же блюда для разных посетителей.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Автор
Михаил Бардин
Место
Украина Одесса
Тег
новости Одессы
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
11
8
Смешно
2
Интересно
7
Печально
8
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
lykin vasa
lykin vasa
Напоминает нашего Булгакова,вся суть хлебосольного ухла — Я понимаю, — вскричал Коровьев, — как же без увязки, обязательно. Вот вам телефон, Никанор Иванович, и немедленно увязывайте. А насчет денег не стесняйтесь, — шепотом добавил он, увлекая председателя в переднюю к телефону, — с кого же взять, как не с него! Если б вы видели, какая у него вилла в Ницце! Да будущим летом, как поедете за границу, нарочно заезжайте посмотреть — ахнете
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги