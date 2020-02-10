Одесская мэрия отреагировала на скандал с туристом из Австрии в ресторане "Grand Prix" на улице Бунина. Там иностранцу предоставили "особое" меню и он вынужден был переплатить 10 тыс. грн.

Директор департамента культуры и туризма Татьяна Маркова предложила маркировать заведения, которые ведут себя недобросовестно по отношению к гостям города, завышая цены. Об этом сообщает Оdessa.online.

"Это недопустимо для такого города как Одесса. И мы рекомендуем, чтобы туристические ассоциации и общественность побуждала таких бизнесменов делать это очень взвешенно. Имидж города – системная и сложная работа, которая может быть разрушена подобными действиями", – сказала Маркова.

Директор департамента также сообщила, что совместно с ассоциацией туризма обсуждается идея об обозначении специальным знаком заведений, рекомендуемых к посещению в Одессе.

"Знак — улыбающийся якорь-сердце, наличие которого будет означать, что это заведение является дружественным для туристов. Его можно будет закрепить на входе или фасаде зданий дружественных к туристам. И таким образом делать определенную навигацию", – отметила чиновница.

Меню для иностранцев: в Одессе "накажут" хитрых владельцев ресторанов odessa.online

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, администрация одесского ресторана "Grand Prix", в котором гражданина Австрии "нагрели" на 10 тысяч гривен, признала, что имеет два меню с различными ценами на одни и те же блюда для разных посетителей.

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