Одеська мерія відреагувала на скандал з туристом з Австрії в ресторані "Grand Prix" на вулиці Буніна. Там іноземцю надали "особливе" меню і він змушений був переплатити 10 тис. грн.

Директор департаменту культури та туризму Тетяна Маркова запропонувала маркувати заклади, які ведуть себе недобросовісно по відношенню до гостей міста, завищуючи ціни. Про це повідомляє Оdessa.online.

"Це неприпустимо для такого міста як Одеса. І ми рекомендуємо, щоб туристичні асоціації та громадськість спонукала таких бізнесменів робити це дуже виважено. Імідж міста – системна і складна робота, яка може бути зруйнована подібними діями", – сказала Маркова.

Директор департаменту також повідомила, що спільно з асоціацією туризму обговорюється ідея про позначення спеціальним знаком закладів, рекомендованих до відвідування в Одесі.

"Знак – якір-серце, наявність якого означатиме, що цей заклад є дружнім для туристів. Його можна буде закріпити на вході або фасаді будівель дружніх до туристів. І таким чином робити певну навігацію", – зазначила чиновниця.

Меню для іноземців: в Одесі "покарають" хитрих власників ресторанів odessa.online

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, адміністрація одеського ресторану "Grand Prix", в якому громадянина Австрії "нагріли" на 10 тисяч гривень, визнала, що має два меню з різними цінами на одні й ті ж страви для різних відвідувачів.

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