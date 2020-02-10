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10 лютого • оновлено в 19:00
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Меню для іноземців: в Одесі "покарають" хитрих власників ресторанів

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Одеська мерія відреагувала на скандал з туристом з Австрії в ресторані "Grand Prix" на вулиці Буніна. Там іноземцю надали "особливе" меню і він змушений був переплатити 10 тис. грн.

Директор департаменту культури та туризму Тетяна Маркова запропонувала маркувати заклади, які ведуть себе недобросовісно по відношенню до гостей міста, завищуючи ціни. Про це повідомляє Оdessa.online.

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"Це неприпустимо для такого міста як Одеса. І ми рекомендуємо, щоб туристичні асоціації та громадськість спонукала таких бізнесменів робити це дуже виважено. Імідж міста – системна і складна робота, яка може бути зруйнована подібними діями", – сказала Маркова.

Директор департаменту також повідомила, що спільно з асоціацією туризму обговорюється ідея про позначення спеціальним знаком закладів, рекомендованих до відвідування в Одесі.

"Знак – якір-серце, наявність якого означатиме, що цей заклад є дружнім для туристів. Його можна буде закріпити на вході або фасаді будівель дружніх до туристів. І таким чином робити певну навігацію", – зазначила чиновниця.

Меню для іноземців: в Одесі "покарають" хитрих власників ресторанів

Меню для іноземців: в Одесі "покарають" хитрих власників ресторанів

odessa.online

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, адміністрація одеського ресторану "Grand Prix", в якому громадянина Австрії "нагріли" на 10 тисяч гривень, визнала, що має два меню з різними цінами на одні й ті ж страви для різних відвідувачів.

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Автор
Михайло Бардін
Місце
Україна Одеса
Тег
новини Одеси
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lykin vasa
lykin vasa
Напоминает нашего Булгакова,вся суть хлебосольного ухла — Я понимаю, — вскричал Коровьев, — как же без увязки, обязательно. Вот вам телефон, Никанор Иванович, и немедленно увязывайте. А насчет денег не стесняйтесь, — шепотом добавил он, увлекая председателя в переднюю к телефону, — с кого же взять, как не с него! Если б вы видели, какая у него вилла в Ницце! Да будущим летом, как поедете за границу, нарочно заезжайте посмотреть — ахнете
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