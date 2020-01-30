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30 января • обновлено в 14:44
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Китайский коронавирус в одесской питьевой воде: специалисты дали разъяснение

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В Одессе разгорелась паника из-за слухов об опасности заражения китайским коронавирусом 2019-nCoV в связи с низким качеством питьевой воды и состоянием объектов местного "Инфоксводоканала".

Эту информацию массово распространяют в интернете, в результате чего водоканалу пришлось давать опровержение, сообщает OBOZREVATEL.

В Одессе запаниковали из-за китайского коронавируса в питьевой воде

В Одессе запаниковали из-за китайского коронавируса в питьевой воде

"На сегодняшний день водопроводная вода, поставляемая потребителям из реки Днестр, отвечает всем действующим Государственным санитарным нормам и требованиям. Качество воды проверяется круглосуточно по более чем 55 показателям, кроме того её безопасность была подтверждена последними результатами анализов "Одесского лабораторного центра Минздрава Украины", – рассказали в водоканале.

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Также сотрудники водоканала обратились с просьбой к одесситам не поддаваться на провокации и не впадать в панику.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, многие жители Украины боятся есть бананы, так как считают, что через них может передаваться коронавирус. Однако инфекционисты опровергли эту информацию, назвав её обычным фейком.

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Тема
Коронавирус
Место
Украина Одесса
Теги
вирус новости Одессы
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