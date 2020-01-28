Больницы переполнены: стало известно об опасной ситуации с гриппом в Одессе

Больницы в Одессе переполнены больными гриппом и ОРВИ. Количество обратившихся в стационары в последнее время существенно возросло – в день в медучреждения города обращаются по 35-40 человек.

Медики поголовно госпитализируют заболевших детей, которым еще не исполнился 1 год. В связи с тем, что эпидпорог превышен на 7,6%, городские поликлиники работают без выходных. А дежурные врачи принимают пациентов по выходным. Об этом на брифинге заявила начальник отдела материнства и детства департамента здравоохранения Одесского горсовета Анна Лунева, пишет ТрассаЕ95.

"По 35-40 человек в день. В связи с этим все койки в стационарах заняты", – сообщила чиновник.

В свою очередь, главврач Одесской городской инфекционной больницы Светлана Лаврюкова сообщила, что ежедневно к ним поступает до 25 человек с диагнозом ОРВИ и грипп.

"В настоящее время в больнице развернуто 7 отделений. Седьмое открыли сегодня, так как вчера был очень большой поток пациентов", – сообщила главврач.

По словам главного специалиста отдела госнадзора за соблюдением санитарного законодательства областного управления Госпродпотребслужбы Ольги Балановской, уровень заболеваемости в Одессе за прошлую неделю вырос почти на 30%. Рост заболевания зафиксирован во всех возрастных группах, но наибольший показатель фиксируется среди детей возрастом 5-14 лет.

"Рост заболевания среди несовершеннолетних возрос на 34%, среди взрослых – на 16%", – сообщила чиновник.

Стало известно об опасной ситуации с гриппом в Одессе unian

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе 28 января на карантин закрывают все школы. Это связано с превышением эпидпорога по заболеваемостью гриппом и ОРВИ среди детей. Вынужденные каникулы продлятся как минимум две недели.

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