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30 січня • оновлено в 14:49
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Китайський коронавірус в одеській питній воді: фахівці дали роз'яснення

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В Одесі розгорілася паніка через чутки про небезпеку зараження китайським коронавірусом 2019 nCoV у зв'язку з низькою якістю питної води та станом об'єктів місцевого "Інфоксводоканала".

Цю інформацію масово поширюють в інтернеті, в результаті чого водоканалу довелося давати спростування, повідомляє OBOZREVATEL.

В Одесі запанікували через китайський коронавірус в питній воді

В Одесі запанікували через китайський коронавірус в питній воді

"На сьогоднішній день водопровідна вода, що постачається споживачам з річки Дністер, відповідає всім чинним Державним санітарним нормам і вимогам. Якість води перевіряється цілодобово по більш ніж 55 показниками, крім того її безпека була підтверджена останніми результатами аналізів "Одеського лабораторного центру МОЗ України", – розповіли в водоканалі.

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Також співробітники водоканалу звернулися з проханням до одеситів не піддаватися на провокації і не впадати в паніку.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, багато жителів України бояться їсти банани, так як вважають, що через них може передаватися коронавірус. Однак інфекціоністи спростували цю інформацію, назвавши її звичайним фейком.

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Тема
Коронавірус
Місце
Україна Одеса
Теги
вірус новини Одеси
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