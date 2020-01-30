Китайский коронавирус: как себя защитили одесские чиновники. Фото

В мэрии Одессы на входе посетителям меряют температуру и выдают всем желающим защитные маски. Такие меры безопасности против гриппа, а также китайского коронавируса были приняты 30 января во время заседания исполкома горсовета.

Об этом сообщает Пушкинская (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Маски и тепловизор предоставила Одесская областная организация "Красного креста". По словам сотрудницы организации Людмилы Витюковой, которая дежурит на входе в мэрию, никто не заставляет людей, входящих в здание, брать маски и измерять температуру – посетители делают это добровольно.

Китайский коронавирус: как себя защитили одесские чиновники pushkinska.net

Китайский коронавирус: как себя защитили одесские чиновники pushkinska.net

Китайский коронавирус: как себя защитили одесские чиновники pushkinska.net

Китайский коронавирус: как себя защитили одесские чиновники pushkinska.net

Напомним, что 28 января в Одессе из-за превышения эпидпорога по гриппу на двухнедельный карантин закрыли все школы. В детских садах будут закрывать отдельные группы, если в них заболеют больше 20% воспитанников. Также в 6 районах Одесской области и Измаиле на карантин ушли некоторые школы и детские сады.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одессе готовятся во всеоружии встретить китайский коронавирус. Особое внимание уделят промрынку "7 километр" и людям, которые в последние дни прибыли в город и область из Китая и стран, где были зарегистрированы случаи заболевания.

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