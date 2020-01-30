Китайський коронавірус: як себе захистили одеські чиновники. Фото

У мерії Одеси на вході відвідувачам міряють температуру і видають всім бажаючим захисні маски. Такі заходи безпеки проти грипу, а також китайського коронавируса були прийняті 30 січня під час засідання виконкому міськради.

Про це повідомляє Пушкінська (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

Маски і тепловізор надала Одеська обласна організація "Червоного хреста". За словами співробітниці організації Людмили Вітюковой, яка чергує на вході в мерію, ніхто не змушує людей, які заходять в будівлю, брати маски і вимірювати температуру – відвідувачі роблять це добровільно.

Китайський коронавірус: як себе захистили одеські чиновники pushkinska.net

Китайський коронавірус: як себе захистили одеські чиновники pushkinska.net

Китайський коронавірус: як себе захистили одеські чиновники pushkinska.net

Китайський коронавірус: як себе захистили одеські чиновники pushkinska.net

Нагадаємо, що 28 січня в Одесі через перевищення епідпорогу по грипу на двотижневий карантин закрили всі школи. У дитячих садках будуть закривати окремі групи, якщо в них захворіють більше 20% вихованців. Також в 6 районах Одеської області та Ізмаїлі на карантин пішли деякі школи та дитячі садки.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі готуються у всеозброєнні зустріти китайський коронавірус. Особливу увагу приділять промринку "7 кілометр" і людям, які в останні дні прибули до міста і область з Китаю і країн, де були зареєстровані випадки захворювання.

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