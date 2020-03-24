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24 марта • обновлено в 17:06
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Из Одессы экстренно эвакуировали граждан США

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Специальный борт C-40A Clipper Военно-морских сил США эвакуировал из Одессы несколько десятков американцев утром 24 марта.

Среди них были военнослужащие армии США, сообщает "Голос України".

Из Одессы экстренно эвакуировали граждан США

Из Одессы экстренно эвакуировали граждан США

AF.mil

Процедура была проведена в рамках эвакуации американских граждан из-за границы в связи с пандемией коронавируса в мире.

Все формальности длились чуть более часа. Затем самолет взял курс на одну из американских военно-морских баз в Европе.

Отметим, что в Одессе и области по состоянию на 24 марта не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом COVID-19.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп заявил о "реальном шансе" остановить коронавирус.

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Место
Украина Одесса
Тег
новости Одессы
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