Спеціальний борт C-40A Clipper Військово-морських сил США евакуював з Одеси кілька десятків американців вранці 24 березня.
Серед них були військовослужбовці армії США, повідомляє "Голос України".
З Одеси екстрено евакуювали громадян США
AF.mil
Процедура була проведена в рамках евакуації американських громадян з-за кордону у зв'язку з пандемією коронавірусу в світі.
Всі формальності тривали трохи більше години. Потім літак взяв курс на одну з американських військово-морських баз в Європі.
Відзначимо, що в Одесі та області станом на 24 березня не зафіксовано жодного випадку захворювання на коронавірус COVID-19.
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп заявив про "реальний шанс" зупинити коронавірус.
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