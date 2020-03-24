Спеціальний борт C-40A Clipper Військово-морських сил США евакуював з Одеси кілька десятків американців вранці 24 березня.

Серед них були військовослужбовці армії США, повідомляє "Голос України".

З Одеси екстрено евакуювали громадян США AF.mil

Процедура була проведена в рамках евакуації американських громадян з-за кордону у зв'язку з пандемією коронавірусу в світі.

Всі формальності тривали трохи більше години. Потім літак взяв курс на одну з американських військово-морських баз в Європі.

Відзначимо, що в Одесі та області станом на 24 березня не зафіксовано жодного випадку захворювання на коронавірус COVID-19.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп заявив про "реальний шанс" зупинити коронавірус.

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