"Хорошо, что не сосед": появились новые фото из квартиры одесского "человека-паука"

В сети появились новые фото из квартиры одесского коллекционера пауков Сергей Кудряшова. У него живет около тысячи хищных членистоногих.

Многие из них ядовиты. Об этом сообщает Думская (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Сергей разводит пауков 10 лет. Вся комната коллекционера в обычной хрущовке заставлена аквариумами и пластиковыми контейнерами разных размеров. В каждом из них – членистоногое. Всего у Сергея около 70 видов восьминогих. В основном – птицееды.

Среди них нет смертельно опасных для человека, но в случае укуса возможен летальный исход, вызванный анафилактическим шоком. Тем не менее, подпортить самочувствие на несколько дней, а то и недель такие гиганты могут.

"Нужно соблюдать меры безопасности, контактировать с ними не напрямую, а посредством предметов, палочек, кисточки, пинцета. Не засовывать руки к ним. За десять лет у меня ни одного укуса", – говорит коллекционер.

В свою очередь, одесситы с опаской относятся к такому хобби молодого человека. Многие люди, страдающие арахнофобией, опасаются, что пауки могут сбежать от хозяина.

"Это что за опасная игра, он живет среди людей, пусть в землянке в лесу их разводит", "Бедные соседи", "Фу фу фу, ужасно все", "Я бы даже порог этой квартиры не переступила", – пишут люди.

У одессита живут дома около тысячи пауков Думская/Facebook

Новые фото из квартиры одесского "человека-паука" Думская

Новые фото из квартиры одесского "человека-паука" Думская

Новые фото из квартиры одесского "человека-паука" Думская

Новые фото из квартиры одесского "человека-паука" Думская

Новые фото из квартиры одесского "человека-паука" Думская

Новые фото из квартиры одесского "человека-паука" Думская

Новые фото из квартиры одесского "человека-паука" Думская

Новые фото из квартиры одесского "человека-паука" Думская

Новые фото из квартиры одесского "человека-паука" Думская

Новые фото из квартиры одесского "человека-паука" Думская

Новые фото из квартиры одесского "человека-паука" Думская

Новые фото из квартиры одесского "человека-паука" Думская

Новые фото из квартиры одесского "человека-паука" Думская

Новые фото из квартиры одесского "человека-паука" Думская

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в разных областях Украины начали замечать активизацию опасного вида пауков – хеиракантиум, или желтосумый колющий паук. В последнее время он встречается во многих местах Одесской, Кировоградской, Днепропетровской и Запорожской областей Украины.

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