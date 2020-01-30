"Добре, що не сусід": з'явилися нові фото з квартири одеської "людини-павука"

У мережі з'явилися нові фото з квартири одеського колекціонера павуків Сергій Кудряшова. У нього живе близько тисячі хижих членистоногих.

Багато з них отруйні. Про це повідомляє Думська (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

Сергій розводить павуків вже 10 років. Вся кімната колекціонера в звичайній хрущовці заставлена акваріумами і пластиковими контейнерами різних розмірів. У кожному з них – членистоногі. Всього у Сергія близько 70 видів восьминогих. В основному – птахоїди.

Серед них немає смертельно небезпечних для людини, але в разі укусу можливий летальний випадок, викликаний анафілактичним шоком. Проте, зіпсувати самопочуття на кілька днів, а то і тижнів такі гіганти можуть.

"Потрібно дотримуватися заходів безпеки, контактувати з ними не безпосередньо, а за допомогою предметів, паличок, пензлика, пінцета. Не засовувати руки до них. За десять років у мене жодного укусу", – каже колекціонер.

У свою чергу, одесити з побоюванням ставляться до такого хобі хлопця. Багато людей, які страждають на арахнофобію, побоюються, що павуки можуть втекти від господаря.

"Це що за небезпечна гра, він живе серед людей, нехай в землянці в лісі їх розводить", "Бідні сусіди", "Фу фу фу, жахливо все", "Я б навіть поріг цієї квартири не переступила", – пишуть люди.

У одесита в квартирі живуть близько тисячи павуків Думська/Facebook

Нові фото з квартири одеського "людини-павука" Думська

Нові фото з квартири одеського "людини-павука" Думська

Нові фото з квартири одеського "людини-павука" Думська

Нові фото з квартири одеського "людини-павука" Думська

Нові фото з квартири одеського "людини-павука" Думська

Нові фото з квартири одеського "людини-павука" Думська

Нові фото з квартири одеського "людини-павука" Думська

Нові фото з квартири одеського "людини-павука" Думська

Нові фото з квартири одеського "людини-павука" Думська

Нові фото з квартири одеського "людини-павука" Думська

Нові фото з квартири одеського "людини-павука" Думська

Нові фото з квартири одеського "людини-павука" Думська

Нові фото з квартири одеського "людини-павука" Думська

Нові фото з квартири одеського "людини-павука" Думська

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в різних областях України почав помічати активізацію вид павуків – хеіракантіум, або желтосумий колючий павук. Останнім часом він зустрічається в багатьох місцях Одеської, Кіровоградської, Дніпропетровської та Запорізької областей.

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