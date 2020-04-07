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7 апреля • обновлено в 13:58
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Генпрокуратура готовит подозрение Стерненко по обвинению в убийстве

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Генпрокуратура Украины готовится объявить подозрение одесскому активисту Сергею Стерненку, который смертельно ранил нападавшего в мае 2018 года.

Вопрос заключается лишь в квалификации: убийство или убийство при превышении пределов необходимой обороны. Об этом новый генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила в интервью УП.

Сергей Стерненко

Сергей Стерненко

Украинская Правда

"По Стерненко подозрение будет в любом случае, квалификация идет или 115-я статья, или 118-я, но и так, и так это подозрение. 115-я – это убийство, 118-я – это убийство по самозащите. Разница – в квалификации, и это сделают следователи и прокуроры, а явно не Генеральный прокурор", – отметила она.

По словам Венедиктовой, дело Стерненко для нее, как Генпрокурора, является резонансным, учитывая то, что оно касается защиты активистов.

"А будет подозрение? Конечно, подозрение будет, просто понимание, по какой статье, и это не от меня инициатива будет отходить и ни от кого. Потому что дело расследуется 2 года, вы же понимаете, что оно рано или поздно закончится? Вопрос квалификации", – заявила Венедиктова.

Квалификация дела будет происходить в том числе на основе недавно проведенной экспертизы.

Ранее бывший заместитель генерального прокурора Виктор Трепак заявил, что Венедиктова заявила ему о необходимости сообщить о подозрении Стерненко.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в сети появились подробности покушения на Стерненко.

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Персона
Сергей Стерненко
Теги
активисты новости Одессы
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