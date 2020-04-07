Генпрокуратура готує підозру Стерненко за звинуваченням у вбивстві

Генпрокуратура України готується оголосити підозру одеському активісту Сергію Стерненку, який смертельно поранив нападника в травні 2018 року.

Питання полягає лише в кваліфікації: вбивство або вбивство при перевищенні меж необхідної оборони. Про це новий генпрокурор Ірина Венедиктова повідомила в інтерв'ю УП.

Сергій Стерненко Українська Правда

"Дивіться, по Стерненку підозра буде в будь-якому разі, кваліфікація йде або 115-та стаття, або 118-та, але і так, і так це підозра. 115-та – це вбивство, 118-та – це вбивство по самозахисту. Різниця – в кваліфікації, і це зроблять слідчі і прокурори, а явно не генеральний прокурор", – зазначила вона.

За словами очільниці Офісу Генпрокурора, справа Стерненка для неї як генерального прокурора є резонансною з огляду на те, що вона стосується захисту активістів.

"А чи буде підозра? Звичайно, підозра буде, просто розуміння, по якій статті, і це не від мене ініціатива буде відходити і ні від кого. Тому що справа розслідується 2 роки, ви ж розумієте, що вона рано чи пізно завершиться? Питання кваліфікації", – заявила Венедіктова.

Кваліфікація справи буде відбуватись зокрема на основі експертизи, яка тільки-но надішла.

Раніше колишній заступник генерального прокурора Віктор Трепак заявив, що Венедиктова заявила йому про необхідність повідомити про підозру Стерненко.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в мережі з'явилися подробиці замаху на Стерненко.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!