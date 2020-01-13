До минус 2: синоптики рассказали о погоде в Одессе на 14 января

Во вторник, 14 ноября, в Одессе по прежнему ожидается ясная погода без снега.

Температура ночью составит 1-2 °С мороза, днем ​​4-6 °С тепла. Об этом сообщает Украинский Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе УСИ

Ветер ночью ожидается западный, днем ​​южный, со скоростью от 5 до 10 м/с. Ночью и утром местами возможен туман.

Погода в Одессе sinoptic.ua

Согласно народному прогнозу погоды, 14 января почитается память святителя Василия Великого. Если на Василия с утра туман, то будет хороший урожай летом и осенью. Если будет много звезд на небе — будет много ягод летом. В прежние времена говорили: "Коли Васильев день в году веселый, то и год таков", "Старый Новый год — к весне поворот". Если на Василия тепло и снег — лето будет теплым и дождливым.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, синоптики отмечают аномально теплый январь в Украине.

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