В Одессе устроили рождественское чудо для мальчика из детдома: доброе видео

В Одессе в воскресенье, 12 января, состоялся незапланированный рождественский парад трамваев – уже второй в наступившем году.

Этот парад провели специально ради маленького мальчика Андрея из детского дома, который мечтает стать водителем, сообщает корреспондент OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Для одесских детдомовцев устроили рождественский парад трамваев Facebook Дмитрия Жемана

Семилетний мальчик очень хотел покататься на рождественском трамвае и ради этого даже сбежал из приюта, однако его нашли и вернули туда.

"Из новостей 8 января мы узнали, что не все дети смогли покататься в трамваях на рождественском параде, который прошел в Одессе накануне. История про Андрея очень драматическая, но как и должно быть на Рождество, закончилась она хорошо!", – рассказал директор департамента городского хозяйства Одессы, бывший руководитель КП "Одесгорэлектротранс" Дмитрий Жеман.

Для одесских детдомовцев устроили рождественский парад трамваев Facebook Дмитрия Жемана

"На трамвае Андрей все же покатался. А благодаря ему ещё больше ста детей сирот сегодня получили рождественский подарок: парад трамваев, который был организован именно для них. Специально для них мы сделали еще одно второе Рождество. Думаю, что теперь уже все должны остаться довольными. Надеюсь в дальнейшем Андрей свяжет свою жизнь с Одесским электротранспортом...", – добавил чиновник.

Между вагонами ходил Дед Мороз, раздавая маленьким пассажирам сладкие подарки, а вагоновожатые были наряжены в костюмы Снегурочек.

Кроме того, во время полуторачасовой поездки в трамваях выступали аниматоры, музыканты и певцы, детский хор пел с пассажирами рождественские колядки и щедривки.

В рождественском параде приняли участие три вагона Odissey, в том числе новейший трехсекционный, которые проехали по 26 маршруту – от Старосенной площади до 11-й станции Люстдорфской дороги и обратно.

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"Это замечательно!", "Когда увидел этот материал, то я, взрослый мужчина, расстрогался", "Слезы умиления как-то не входили в мои планы с утра, но вам удалось их вызвать", "Пусть мечты сбываются", – пишут одесситы.

Для одесских детдомовцев устроили рождественский парад трамваев Facebook Дмитрия Жемана

Для одесских детдомовцев устроили рождественский парад трамваев Facebook Дмитрия Жемана

Для одесских детдомовцев устроили рождественский парад трамваев Facebook Дмитрия Жемана

Дмитрий Жеман

Для одесских детдомовцев устроили рождественский парад трамваев Facebook Дмитрия Жемана

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одессе появился новый вид транспорта.

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