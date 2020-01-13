До мінус 2: синоптики розповіли про погоду в Одесі на 14 січня

У вівторок, 14 листопада, в Одесі, як і раніше, очікується ясна погода без снігу.

Температура вночі становитиме 1-2°С морозу, вдень 4-6°С тепла. Про це повідомляє Український Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Погода в Одесі УСІ

Вітер вночі очікується західний, вдень південний, зі швидкістю від 5 до 10 м/с. Вночі та вранці місцями можливий туман.

Погода в Одесі sinoptic.ua

Згідно з народним прогнозом погоди, 14 січня вшановується пам'ять святителя Василія Великого. Якщо на Василя з ранку туман, то буде хороший урожай літом і восени. Якщо буде багато зірок на небі - буде багато ягід влітку. У минулі часи говорили: “Якщо Василя день у році веселий, то і рік такий”, “Старий Новий рік — до весни недалік”. Якщо на Василя тепло і сніг — літо буде теплим і дощовим.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, синоптики відзначають аномально теплий січень в Україні.

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