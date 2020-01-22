До +8: синоптики порадовали Одессу и область прогнозом погоды

Теплую, но ветреную погоду обещают Одессе и области синоптики на 22 января.

Так, во вторник, 22 января в Одессе ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с, сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей.

Температура воздуха ночью составит 0-2 °С тепла. Днем столбик термометра поднимется до 8 °С тепла.

В Одесской области 22 января также будет переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит от 3 °С мороза до 2 °С тепла. Днем столбик термометра поднимется до 8 °С выше нуля.

Видимость на автодорогах региона хорошая.

Синоптики порадовали Одессу и область прогнозом погоды tsn.ua (скрин)

Как сообщал OBOZREVATEL, с 20 по 24 января синоптики обещают в Украине преимущественно сухую и теплую погоду, но к концу недели ожидается снег.

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