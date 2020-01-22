До +8: синоптики потішили Одесу і область прогнозом погоди

Теплу, але вітряну погоду обіцяють Одесі і області синоптики на 22 січня.

Так, у вівторок, 22 січня в Одесі очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 9-14 м/с, пориви 15-20 м/с, повідомили в Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів.

Температура повітря вночі складе 0-2 °С тепла. Вдень стовпчик термометра підніметься до 8 °С тепла.

В Одеській області 22 січня також буде мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 9-14 м/с, пориви 15-20 м/с.

Температура повітря вночі складе від 3 °С морозу до 2 °С тепла. Вдень стовпчик термометра підніметься до 8 °С вище нуля.

Видимість на автошляхах регіону хороша.

Синоптики порадували Одесу і область прогнозом погоди tsn.ua (скрін)

Як повідомляв OBOZREVATEL, з 20 по 24 січня синоптики обіцяють в Україні переважно суху і теплу погоду, але до кінця тижня очікується сніг.

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