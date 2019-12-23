Чтобы помнили: в поселке под Одессой назвали улицу в честь героев 28 мехбригады

В поселке под Одессой появилась улица, переименованная в честь героев 28 отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода. В пгт Черноморское Лиманского района так назвали улицу, на которой расположен недавно построенный жилой комплекс военного городка №Ч-1.

Решение о переименовании было принято депутатами в ходе сессии Черноморского сельского совета, сообщается на Facebook-странице 28 ОМБр. (Чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца)

“Назвать новую улицу, на которой размещен новопостроенный жилой комплекс военного городка №Ч-1 на территории Черноморского сельского совета в пгт. Черноморское, Лиманского района Одесской области, а именно: улица, которая проходит параллельно автодороге М-28 “Одесса-Южное/М-14” с подъездами и перпендикулярно улице Курортная в пгт. Черноморское – улица “Героев 28 бригады”, двухсторонняя”, – отмечается в пояснительной записке к проекту решения.

Военнослужащие оценили жест почета со стороны сельсовета, поблагодарив избранников за оказанную честь.

“Спасибо представителям местной власти, которые таким образом почтили живых и павших героев 28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода! Это большая честь для нас!”, – отмечается на Facebook-странице 28 ОМБр.

Появление улицы “Героев 28 бригады” – не единственная хорошая новость для дислоцирующихся под Одессой военных. По итогам прошедшего года формирование стало лучшей механизированной бригадой из всех подразделений Южного оперативного командования по всем направлениям. В том числе, по всем показателям обошел конкурентов гранатометный расчет 28 ОМБр, а также бойцы воинского формирования быстрее остальных освоили новые виды техники и вооружения.

Не обошли стороной 28 ОМБр и плохие новости. 17 декабря в зоне проведения ООС погиб старший солдат Василий Лисицын. Он стал жертвой обстрелов позиций ВСУ боевиками ЛДНР.

В зоне ООС погиб боец 28 ОМБр Василий Лисицын censor.net

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным Генерального штаба ВСУ, с начала 2019 года боевые потери украинской армии в войне на Донбассе составили 97 погибших. Вследствие боев были ранены 499 украинских военнослужащих, еще 78 получили другие повреждения.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!