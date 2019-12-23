Щоб пам'ятали: у селищі під Одесою назвали вулицю на честь героїв 28 мехбригади

У селищі під Одесою з'явилася вулиця, перейменована на честь героїв 28 окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу. В смт. Чорноморське Лиманського району так назвали вулицю, на якій розташован нещодавно збудований житловий комплекс військового містечка №Ч-1.

Рішення про перейменування було прийнято депутатами в ході сесії Чорноморської сільської ради, повідомляється на Facebook-сторінці 28 ОМБр. (Щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця)

"Найменувати нову вулицю, на якій розташовано новозбудований житловий комплекс військового містечка №Ч-1 на території Чорноморської селищної ради в смт. Чорноморське, Лиманського району, Одеської області, а саме: вулиця, яка проходить паралельно автодороги М-28 "Одеса-Южне/М-14" з під’їздами та перепендикулярно вулиці Курортна в смт. Чорноморське – вулиця "Героїв 28 бригади", двостороння", – відзначається в пояснювальній записці до проекту рішення.

Військовослужбовці оцінили жест пошани з боку сільради, подякувавши обранців за надану честь.

"Дякуємо представникам місцевої влади, які таким чином вшанували живих і полеглих героїв 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу! Це велика честь для нас!", – відзначається на Facebook-сторінці 28 ОМБр.

Поява вулиці "Героїв 28 бригади" – не єдина добра новина для військових, що дислокуються під Одесою. За підсумками минулого року формування стало найкращою механізованою бригадою з усіх підрозділів Південного оперативного командування по всім напрямкам. В тому числі, за всіма показниками обійшов конкурентів гранатометний розрахунок 28 ОМБр, а також бійці військового формування швидше за інших освоїли нові види техніки і озброєння.

Не обійшли стороною 28 ОМБр і погані новини. 17 грудня в зоні проведення ООС загинув старший солдат 28 ОМБр Василь Лісіцин. Він став жертвою обстрілу позицій ЗСУ бойовиками ЛДНР.

У зоні ООС загинув боєць 28 ОМБр Василь Лісіцин censor.net

Як повідомляв OBOZREVATEL, за даними Генерального штабу ЗСУ, з початку 2019 року бойові втрати української армії у війні на Донбасі склали 97 загиблих. Внаслідок боїв були поранені 499 українських військовослужбовців, ще 78 отримали інші пошкодження.

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