Что в Одессе подорожало больше всего за год: названы цифры

Цены на продукты и услуги в Одессе в декабре 2019 года выросли на 0,2 %. А всего за прошлый год – на 3,9 %.

Так, за 12 месяцев 2019 года продукты питания подорожали в Одессе на 5,5 %, алкоголь – на 12 %, а услуги связи – на 16,7 %, сообщили в Главном управлении статистики в Одесской области (чтобы просмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

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Кроме того. на 32,4 % поднялась стоимость содержания домов и придомовых территорий, а услуги по водоснабжению и канализации – на 3,3% и 3,8% соответственно.

А вот топливо и масла за прошлый год упали в цене на 9,1 %, при том, что доллар подешевел почти на 20 %. Также подешевели на 6,1 % услуги ЖКХ, прежде всего, за счёт снижения цен на природный газ на 31,1 % (на мировом рынке при этом с начала 2019 года газ подешевел почти вдвое).

Что в Одессе подорожало больше всего за год Главное управление статистики в Одесской области

Что в Одессе подорожало больше всего за год Главное управление статистики в Одесской области

Что в Одессе подорожало больше всего за год Главное управление статистики в Одесской области

Что в Одессе подорожало больше всего за год Главное управление статистики в Одесской области

Что в Одессе подорожало больше всего за год Главное управление статистики в Одесской области

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе закрылся ресторан "Че Гевара", принадлежащий скандальному бизнесмену, известному своими сепаратистскими взглядами, Дмитрию Копылову. Заведение перестало работать в новом году из-за того, что туда перестали ходить посетители, недовольные антиукраинской позицией владельца.

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