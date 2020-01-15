Що в Одесі подорожчало найбільше за рік: названі цифри

Ціни на продукти і послуги в Одесі в грудні 2019 року зросли на 0,2%. А всього за минулий рік – на 3,9%.

Так, за 12 місяців 2019 року продукти харчування подорожчали в Одесі на 5,5%, алкоголь – на 12%, а послуги зв'язку – на 16,7%, повідомили в Головному управлінні статистики в Одеській області (щоб переглянути фото, доскролльте сторінку до кінця).

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Крім того. на 32,4% піднялася вартість утримання будинків і прибудинкових територій, а послуги з водопостачання та каналізації – на 3,3% і 3,8% відповідно.

А ось паливо і масла за минулий рік впали в ціні на 9,1%, при тому, що долар подешевшав майже на 20%. Також подешевшали на 6,1% послуги ЖКГ, перш за все, за рахунок зниження цін на природний газ на 31,1% (на світовому ринку при цьому з початку 2019 року газ подешевшав майже вдвічі).

Що в Одесі подорожчало найбільше за рік Головне управління статистики в Одеській області

Що в Одесі подорожчало найбільше за рік Головне управління статистики в Одеській області

Що в Одесі подорожчало найбільше за рік Головне управління статистики в Одеській області

Що в Одесі подорожчало найбільше за рік Головне управління статистики в Одеській області

Що в Одесі подорожчало найбільше за рік Головне управління статистики в Одеській області

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі закрився ресторан "Че Гевара", що належить скандальному бізнесмену, відомому своїми сепаратистськими поглядами, Дмитру Копилову. Заклад перестав працювати в новому році тому, що туди перестали ходити відвідувачі, незадоволені антиукраїнською позицією власника.

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