В Одессе закрылся ресторан “Че Гевара”, принадлежащий скандальному бизнесмену, известному своими сепаратистскими взглядами, Дмитрию Копылову. Заведение перестало работать в новом году из-за того, что туда перестали ходить посетители, недовольные антиукраинской позицией владельца.

Последние несколько лет ресторан не приносит прибыли, написал бизнесмен на своей странице в Facebook (чтобы просмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Чтобы выдать зарплату персоналу, приходилось из дома деньги таскать. До переворота (Так бизнесмен называет Революцию Достоинства, - ред.) дела шли нормально, а потом все хуже и хуже. Плюс, нельзя мешать свои взгляды и политику с бизнесом. Много перестало ко мне людей ходить, в связи с тем, что я сепаратист. Так и говорили, "у вас владелец сепар, не пойдем к вам", – написал Копылов.

Кроме ресторана "Че Гевара" Копылов является владельцем охранного агентства "Патриот", которое получало бюджетные деньги за услуги охраны Затокского сельсовета. А сам Копылов при этом не стеснялся высказываться положительно о президенте России Владимире Путине, с которым он, якобы, когда-то даже встречался.

В Одессе закрылся ресторан скандального любителя Путина Facebook Дмитрия Копылова

В Одессе Копылова считают причастным к организации побоища 19 февраля 2014 года у здания ОГА, когда титушками были избиты десятки журналистов и общественников, а также ряда других акций против активистов "Евромайдана". Сам Копылов все обвинения отрицает.

Нападение титушек на журналистов и общественников в Одессе 19.02.2014 Dumskaya

После побоища 19 февраля он покинул Украину, когда над ним нависла угроза ареста по данному резонансному делу. Тогда во время визита в Одессу Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что в ближайшем будущем направит в Верховную Раду представление о снятии неприкосновенности с нардепа Николая Скорика в связи с событиями 19 февраля 2014 года. На тот момент Скорик занимал пост председателя Одесской ОГА и также подозревался в причастности к побоищу. В конце 2017 года в Генпрокуратуре заявили, что не нашли этому доказательств, после чего Копылов вернулся в Одессу.

В Одессе закрылся ресторан скандального любителя Путина Дмитрия Копылова smotri.com.ua

Отметим, что в 2014 году замом губернатора Скорика был депутат Одесского горсовета от "Оппозиционного блока" Александр Орлов, который имеет тесные связи с Копыловым. Так, до 2013 года Орлов был директором ЧП "Охорона пивдень", которое зарегистрировано на родственницу Копылова некую Наталью Копылову.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно депутат Одесского городского совета Богдан Гиганов засветился на пропагандистском шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1". Эфир с участием украинца вышел 22 ноября. На это резко отреагировали украинцы.В частности, патриотически настроенные активисты оставили "автографы" на фасаде его приемной. Но Гиганов не растерялся и "включил" режим патриота, покрасив исписанную баллончиками стену в цвета украинского флага.

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