Компания молодежи на автомобиле BMW снесла шлагбаум, преграждающий въезд к мэрии Одессы.

Инцидент произошел в ночь на 30 марта на улице Пушкинской, сообщает OBOZREVATEL (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В центре Одессы автохам на BMW установил рекорд по метанию шлагбаума

В автомобиле находилось четыре молодых человека. Сотрудники "Муниципальной стражи" вызвали полицейских, которые составили протокол об административном правонарушении.

В комментариях под видео одесситы активно комментировали произошедший инцидент:

"О да, это определенно рекорд", "Сезон открыт, товарищи", "Понаставляли этих шлагбаумов по всему городу... Отлично, так бы с каждым, особенно тех, что у моря", "Я тоже хотел его сбить", "Так вот что такое кёрлинг", – отмечают жители города.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL,в Одессе автохам поплатился за парковку: его авто ушло под землю.

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