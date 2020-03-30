Компанія молоді на автомобілі BMW знесла шлагбаум, що перепиняє в'їзд до мерії Одеси.

Інцидент стався в ніч на 30 березня на вулиці Пушкінській, повідомляє OBOZREVATEL (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

У центрі Одеси автохам на BMW встановив рекорд з метання шлагбаума

В автомобілі знаходилося чотири молодих людини. Співробітники "Муніципальної варти" викликали поліцейських, які склали протокол про адміністративне правопорушення.

У коментарях під відео одесити активно коментували інцидент:

"О, так, це безперечно рекорд", "Сезон відкритий, товариші", "Понаставляли цих шлагбаумів по всьому місту... Дуже добре, так би з кожним, особливо з тими, що біля моря", "Я теж хотів його збити", "Так ось що таке керлінг", – відзначають жителі міста.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі автохам поплатився за парковку: його авто пішло під землю.

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