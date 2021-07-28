В аэропорту Одессы образовалась пробка: пилот из Эмиратов заблокировал движение самолетов. Видео

В Одесском аэропорту пассажирский Boeing 737-800 заблокировал движение, что привело к опозданию других рейсов. Как оказалось, пилот, который прилетел из Объединенных Арабских Эмиратов, отказался рулить по "слишком узкой" (на 0,5 м) рулежной дорожке.

Об этом во вторник, 27 июля, сообщило издание "Думская". Уточняется, что инцидент произошел с воздушным судном авиакомпании FlyDubai (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По данным журналистов, самолет с регистрационным номером A6-FEH, прибывший из Дубаи, успешно сел в Одессе в 13:23 вторника.

Приземлился командир воздушного судна на новую ВПП. После этого он заявил, что ширина магистральной рулежной дорожки не соответствует требованиям его авиакомпании. Она должна быть 18 метров, а в Одесском аэропорту она 17,5.

Видео дня

При этом руководство по летной эксплуатации Boeing этого типа разрешает руление при ширине РД в 16 метров.

Мужчина наотрез отказался продолжать движение к перрону. Через несколько минут в аэропорту сел самолет SkyUp и свернул на ту же РД, но двигаться никуда не смог из-за стоящего впереди самолета.

Чтобы разрешить ситуацию, на место прибыл аэродромный тягач. Он вытолкал на "взлетку" сначала самолет SkyUp, а затем и судно из ОАЭ.

В это время около 400 пассажиров были вынуждены ждать в салонах самолетов, а Ryanair не смог вовремя вылететь в польский Катовице – задержка составила около 40 минут.

Издание подчеркнуло, что такая ситуация произошла впервые, хотя воздушные судна указанной авиакомпании из ОАЭ уже много лет трижды в неделю совершают полеты в Одессу.

Видео инцидента:

Как ранее писал OBOZREVATEL, вечером 27 июля в оккупированном Россией Крыму из-за проблем с двигателем совершил экстренную посадку пассажирский самолет Boeing. На его борту находилось 165 человек.