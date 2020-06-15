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Что известно о спортсменке Катющевой, трагически погибшей под Одессой

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Одесса
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Что известно о спортсменке Катющевой, трагически погибшей под Одессой

Трагическая смерть члена сборной Украины по суточному бегу Екатерины Катющевой после исчезновения 12 июня во время марафона "Ультра-Трейл Куяльник", всколыхнула украинцев.

У девушки, которая восемь часов провела в пустыне при температуре под 40 градусов, в больнице случился инсульт. Кате, которую в кругах спортсменов называли "железной леди", было 33 года (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Известно, что Катющева родилась в селе Адамовка Белгород-Днестровского района Одесской области. В 2019 году она выиграла два ультрамарафона в Молдове и Киеве.

Екатерина Катющева

Екатерина Катющева

Также девушка была первой в истории одесских "соток" (марафон 100 км за 24 часа) женщиной, выполнившей "норму" для "железных людей": показала суммарно 17 часов 14 минут.

Екатерина Катющева

Екатерина Катющева

Помимо спорта, у Екатерины Катющевой были и другие хобби. Она была основателем платформы с продажи книг через Instagram "Книги Украина" (kniga_ukr).

Екатерина Катющева

Екатерина Катющева

"Наша цель – сделать чтение доступным каждому!" – говорится в резюме странички Кати, на которую подписалось более 16,1 тыс. пользователей.

Скриншот

Скриншот

Екатерина Катющева

Екатерина Катющева

Екатерина Катющева

Екатерина Катющева

Екатерина Катющева

Екатерина Катющева

Екатерина Катющева

Екатерина Катющева

Екатерина Катющева

Екатерина Катющева

Екатерина Катющева

Екатерина Катющева

Екатерина Катющева

Екатерина Катющева

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В Одесской области во время ультрамарафона пропала одна из его участниц Екатерина Катющева. Изначально подозревали, что девушку похитили, однако выяснилось, что она попала в больницу.

  • Член сборной Украины по суточному бегу Екатерина Катющева, которая пропала во время ультрамарафона "Ультра-Трейл Куяльник" в Одесской области, умерла в больнице.

УкраинаОдессановости Одессыспортсмерть
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