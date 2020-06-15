Что известно о спортсменке Катющевой, трагически погибшей под Одессой
Трагическая смерть члена сборной Украины по суточному бегу Екатерины Катющевой после исчезновения 12 июня во время марафона "Ультра-Трейл Куяльник", всколыхнула украинцев.
У девушки, которая восемь часов провела в пустыне при температуре под 40 градусов, в больнице случился инсульт. Кате, которую в кругах спортсменов называли "железной леди", было 33 года (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).
Известно, что Катющева родилась в селе Адамовка Белгород-Днестровского района Одесской области. В 2019 году она выиграла два ультрамарафона в Молдове и Киеве.
Екатерина Катющева
Также девушка была первой в истории одесских "соток" (марафон 100 км за 24 часа) женщиной, выполнившей "норму" для "железных людей": показала суммарно 17 часов 14 минут.
Екатерина Катющева
Помимо спорта, у Екатерины Катющевой были и другие хобби. Она была основателем платформы с продажи книг через Instagram "Книги Украина" (kniga_ukr).
Екатерина Катющева
"Наша цель – сделать чтение доступным каждому!" – говорится в резюме странички Кати, на которую подписалось более 16,1 тыс. пользователей.
Скриншот
Екатерина Катющева
Екатерина Катющева
Екатерина Катющева
Екатерина Катющева
Екатерина Катющева
Екатерина Катющева
Екатерина Катющева
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Одесской области во время ультрамарафона пропала одна из его участниц Екатерина Катющева. Изначально подозревали, что девушку похитили, однако выяснилось, что она попала в больницу.
Член сборной Украины по суточному бегу Екатерина Катющева, которая пропала во время ультрамарафона "Ультра-Трейл Куяльник" в Одесской области, умерла в больнице.