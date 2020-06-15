Трагическая смерть члена сборной Украины по суточному бегу Екатерины Катющевой после исчезновения 12 июня во время марафона "Ультра-Трейл Куяльник", всколыхнула украинцев.

У девушки, которая восемь часов провела в пустыне при температуре под 40 градусов, в больнице случился инсульт. Кате, которую в кругах спортсменов называли "железной леди", было 33 года (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Известно, что Катющева родилась в селе Адамовка Белгород-Днестровского района Одесской области. В 2019 году она выиграла два ультрамарафона в Молдове и Киеве.

Екатерина Катющева

Также девушка была первой в истории одесских "соток" (марафон 100 км за 24 часа) женщиной, выполнившей "норму" для "железных людей": показала суммарно 17 часов 14 минут.

Екатерина Катющева

Помимо спорта, у Екатерины Катющевой были и другие хобби. Она была основателем платформы с продажи книг через Instagram "Книги Украина" (kniga_ukr).

Екатерина Катющева

"Наша цель – сделать чтение доступным каждому!" – говорится в резюме странички Кати, на которую подписалось более 16,1 тыс. пользователей.

Скриншот

Екатерина Катющева

Екатерина Катющева

Екатерина Катющева

Екатерина Катющева

Екатерина Катющева

Екатерина Катющева

Екатерина Катющева

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