Под Одессой умерла участница ультрамарафона, которую искали 8 часов

Член сборной Украины по суточному бегу Екатерина Катющева, которая пропала во время ультрамарафона "Ультра-Трейл Куяльник" в Одесской области, умерла в больнице.

Об этом в воскресенье, 14 июня, сообщил пресс-секретарь Одесской облгосадминистрации Денис Соколов в Facebook. Девушку нашли спустя 8 часов поисков. Оказалось, что она получила тепловой удар, а затем переохлаждение.

"Инсульт. Врачи областной больницы сделали все, что могли. Вы сами понимаете, что такое 8 часов без сознания в пустыне при температуре под 40 градусов", – написал Соколов.

Девушка была членом сборной Украины по суточному бегу

Девушка была членом сборной Украины по суточному бегу

Напомним, изначально подозревали, что девушку похитили на автомобиле. На ее поиски были направлены сотрудники полиции, кинологи, спецподразделение ГУ НП с приборами ночного видения и прокуратура. Поисковая операция длилась до ночи и завершились после того, как правоохранители подключили специалистов уголовного блока.

Поиски продолжались 8 часов с участием около 40 волонтеров.

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