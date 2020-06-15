Називали "залізною леді": що відомо про спортсменку Катющеву, яка трагічно загинула під Одесою
Трагічна смерть членкині збірної України з добового бігу Катерини Катющевої після зникнення 12 червня у час марафону "Ультра-Трейл Куяльник", сколихнула українців.
У дівчини, яка вісім годин провела в пустелі за температури під 40 градусів, у лікарні трапився інсульт. Каті, яку в колах спортсменів називали "залізною леді", було 33 роки (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).
Відомо, що Катющева народилася в селі Адамівка Білгород-Дністровського району Одеської області. У 2019 році році вона виграла два ультрамарафони в Молдові та Києві.
Катерина Катющева
Також дівчина була першою в історії одеських "соток" (марафон 100 км за 24 години) жінкою, яка виконала "норму" для "залізних людей": показала сумарно 17 годин 14 хвилин.
Катерина Катющева
Крім спорту, у Катерини Катющевої були й інші хобі. Вона була засновницею платформи з продажу книг через Instagram "Книги Україна" (kniga_ukr).
Катерина Катющева
"Наша мета – зробити читання доступним кожному!" – йдеться в резюме сторінки Каті, на яку підписалося більше 16,1 тис. користувачів.
Скриншот
Катерина Катющева
Катерина Катющева
Катерина Катющева
Катерина Катющева
Катерина Катющева
Катерина Катющева
Катерина Катющева
Як повідомляв OBOZREVATEL:
В Одеській області під час ультрамарафону зникла одна з його учасниць Катерина Катющева. Спочатку підозрювали, що дівчину викрали, однак з'ясувалося, що вона потрапила в лікарню.
Членкиня збірної України з добового бігу Катерина Катющева, яка зникла під час ультрамарафону "Ультра-Трейл Куяльник" в Одеській області, померла в лікарні.