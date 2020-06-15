Трагічна смерть членкині збірної України з добового бігу Катерини Катющевої після зникнення 12 червня у час марафону "Ультра-Трейл Куяльник", сколихнула українців.

У дівчини, яка вісім годин провела в пустелі за температури під 40 градусів, у лікарні трапився інсульт. Каті, яку в колах спортсменів називали "залізною леді", було 33 роки (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Відомо, що Катющева народилася в селі Адамівка Білгород-Дністровського району Одеської області. У 2019 році році вона виграла два ультрамарафони в Молдові та Києві.

Катерина Катющева

Також дівчина була першою в історії одеських "соток" (марафон 100 км за 24 години) жінкою, яка виконала "норму" для "залізних людей": показала сумарно 17 годин 14 хвилин.

Катерина Катющева

Крім спорту, у Катерини Катющевої були й інші хобі. Вона була засновницею платформи з продажу книг через Instagram "Книги Україна" (kniga_ukr).

Катерина Катющева

"Наша мета – зробити читання доступним кожному!" – йдеться в резюме сторінки Каті, на яку підписалося більше 16,1 тис. користувачів.

Скриншот

Катерина Катющева

Катерина Катющева

Катерина Катющева

Катерина Катющева

Катерина Катющева

Катерина Катющева

Катерина Катющева

Як повідомляв OBOZREVATEL: